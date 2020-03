Generaal Maczek Memorial in Breda bijna klaar: 'om het Poolse verhaal niet te laten vergeten'

De eerste paal voor informatie- en herdenkingscentrum werd eind mei vorig jaar in de grond gedraaid door wethouder Marianne de Bie. Want Breda heeft een bijzondere band met haar Poolse bevrijders. Niet alleen verdreven de troepen van Generaal Maczek op 29 oktober 1944 de Duitse bezetter uit de stad; veel Poolse bevrijders keerden na de oorlog terug naar de Baroniestad omdat ze niet welkom waren in hun vaderland, dat was bezet door Rusland.

Poolse stad

Veel veteranen stichtten in Breda een gezin, waardoor de stad nog altijd veel nabestaanden van de bevrijders als inwoners heeft. Dit werd bij de viering van 75 jaar bevrijding nog eens duidelijk onderstreept, door de aanwezigheid van de Poolse president Duda en Koning Willem-Alexander. Volgens burgemeester Paul Depla is Breda zelfs de meest Poolse stad van Nederland.

Het Pools Militaire Ereveld wordt nog altijd druk bezocht en de komst van een informatie- en herdenkingscentrum was een langgekoesterde wens van de Stichting Gereraal Maczek Memorial. "We willen de verhalen van de Polen uitdragen naar de toekomst", zegt voorzitter Krzeszewski. Zo is er in de filmruimte waar het verhaal over de Eerste Poolse Pantserdivisie wordt getoond en is er een bibliotheek- en studieruimte waar mensen zich verder in dit stuk oorlogsgeschiedenis kunnen verdiepen.

Een 'chambre de reflection' kijkt uit over de ruim 160 graven van Poolse strijders, met aan het hoofd het graf van hun bevelhebber Generaal Stanislaw Maczek. Hij overleed in 1994 op 102-jarige leeftijd en werd overeenkomstig zijn wens bij zijn mannen begraven.