Man aangehouden na massale dumping drugsafval in Waspik

Boosheid over de drugsafval op en langs de Polanenweg in Waspik. (Foto: Facebook politie gemeente Waalwijk)

Een man uit Raamsdonksveer is vrijdag aangehouden in verband met een massale drugsdumping op de Polanenweg in Waspik. Die werd donderdagnacht ontdekt.

Mensen hadden de auto van de man gezien op de plek waar het drugsafval was gedumpt en waarschuwden de politie.

Agenten zagen de auto niet veel later rijden bij knooppunt Hooipolder en lieten de bestuurder stoppen. Zij ontdekten hennepresten in de auto. Daarop werd de man aangehouden.

Honderden pillen en hennepolie

Later op de dag werd het huis van de man aan de Van Wijngaardenstraat in Raamsdonksveer doorzocht. Daar stuitten agenten op een ontmantelde hennepkwekerij, honderden xtc-pillen, ruim anderhalve liter hennepolie, MDMA en viagrapillen. De politie vermoedt dat de hennepolie in dit huis werd geproduceerd. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De man is vastgezet.

