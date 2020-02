Actievoerders planten uit protest bomen en struiken op verschillende plaatsen in Brabant

Horck is imker en heeft een aantal bijenkasten staan bij Villa Vrederust in Tilburg. Deze oude villa in het bos stond jaren leeg en wordt nu verbouwd tot een horecagelegenheid. Vorig jaar schrok Horck zich een hoedje toen hij zag dat een groot aantal bomen rond de villa was gekapt. “Honderd jaar oude woudreuzen, zomaar illegaal gekapt! Ze hebben het gewoon gedaan. Er zitten hier dieren, zoals een kamsalamander en daar wordt helemaal geen rekening mee gehouden”, aldus Horck.

Prikkels

Een groep van zo’n twintig mensen plant aan de rand van het perceel struiken. “We willen een signaal afgeven aan de mensen die hier een nieuwe parkeerplaats willen maken. We hebben zoveel mogelijk prikkels gekocht. En dan nog maar eens zien wat ze gaan doen”, klinkt het strijdlustig uit de mond van Horck.

De villa is overigens niet de enige plaats waar zaterdag bomen worden geplant. “Het idee voor de protestactie ontstond in Oost-Brabant. De tegelclub zet daar vandaag vierhonderd bomen weg. Bij de villa planten we struiken, in het buitengebied bij het industrieterrein Wijkevoort zijn het nieuwe bomen."

Geen buitengebied meer

Dat industrieterrein wordt uitgebreid met nieuwe distributiecentra. “Pal naast de snelweg A58 komt een aantal grote blokkendozen. Daar waren we niet op tegen”, zegt een actievoerende vrouw. “Maar nu willen gaan uitbreiden, zelfs over het riviertje de Leij heen. Dan blijft er geen buitengebied meer over.”

Marjolein de Graaff woont in de buurt en nam het initiatief om ook daar bomen te planten. “We vragen al twee jaar of de uitbreiding achter de Leij wil blijven, maar we krijgen maar geen uitsluitsel. Nu trekken we zelf een grens.”

De natuur verliest

De actievoerders vinden dat de natuur het op veel plekken verliest van de mens. “Er worden overal bossen gekapt en natuur ingeleverd. Vanuit de provincie en landelijk is er veel aandacht, maar er gebeurt niets”, aldus De Graaff. “Dus dan doen we het zelf maar.”