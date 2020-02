'Schrikkelbrabo's' maar één keer in de vier jaar jarig en daarom groot feest

Op de vraag of Sanne Timmermans nou twee of acht is, antwoordt ze heel resoluut dat ze toch echt acht is. "Ze is de dag na 28 februari jarig, dus dat is 1 maart en soms 29 februari. We vieren het in ieder geval altijd", vertelt moeder Marloes.

De jarige Sanne fiets trots op haar nieuwe crossfiets door de huiskamer.

Sanne en ook haar klasgenootjes beginnen onderhand te beseffen dat jarig zijn op 29 februari bijzonder is. "Ze krijgt ook wel de vraag of ze dan wel cadeautjes krijgt als het geen schrikkeljaar is", vertelt moeder Timmermans. "Ja, en dit jaar heb ik een crossfiets gehad", zegt Sanne trots.

Hoog bezoek

Burgemeester Starmans komt de stapel cadeaus verder aanvullen met een cadeaubon. "Ze ziet er goed uit voor iemand van twee toch, zo groot al", zegt de burgemeester lachend. Ze is op bezoek bij het meisje in 's Gravenmoer om vervolgens door te reizen naar Dongen.

Burgemeester Marina Starmans neemt een enorme taart mee voor de tweelingzussen.

Daar wonen de tweelingzussen Adrienne en Jeannette, geboren in Nederlands-Indië en verhuist in hun jonge jaren naar Dongen waar hun vader vandaan komt. De tweeling mag inmiddels 88 kaarsjes uitblazen op deze schrikkeldag en krijgt een enorme taart van Marina Starmans.

Bij elkaar

Even krijgt Adrienne het te kwaad als ze gefeliciteerd wordt door de burgemeester, die haar liefdevol een knuffel geeft. "Met heel de familie bij elkaar zo en met mijn zus op zo'n hoge leeftijd. Ik vind het heel bijzonder", vertelt de oudste van de tweeling.

Ook de tweeling vierde hun verjaardag buiten de schrikkeljaren om altijd op 1 maart. "Waarschijnlijk ben ik jonger dan jij met mijn 22 jaar", zegt Adrienne lachend tegen de verslaggever die rond de dertig is. Want in die 88 levensjaren heeft ze met haar zus slechts 22 keer een 29 februari meegemaakt.

"Om de vier jaar geven we dan een groot feest en hebben we een Indische rijsttafel met zijn allen, want als je één keer in de vier jaar jarig bent moet je dat wel goed vieren", vertelt de 88-jarige. Al is het nog lang geen etenstijd, de tafel in het zaaltje van woon en zorgcentrum De Volckaert staat al vol met Indische hapjes.