Trappistenklooster in Berkel-Enschot weert deel bezoekers uit angst voor coronavirus

Ben je recentelijk in een gebied geweest waar het coronavirus heerst? Dan ben je niet langer welkom in het café van La Trappe in Berkel-Enschot. Het bekende trappistenklooster dat bezoekers uit de hele wereld trekt, heeft een verbodsbordje op de deur gehangen.

"Ben jij, of een van je directe gezinsleden de afgelopen 14 dagen in China, Hong Kong, Taiwan, Japan, Zuid-Korea, Iran,Singapore, Thailand of een van de Italiaanse regio's Lombardije, Piëmont, Venetië of Emilia-Rome geweest? Toegang tot het proeflokaal en de brouwerij is dan verboden", zo staat in het Engels en Nederlands op het geplastificeerde briefje dat op de deur is geplakt.

Onduidelijk is of er al mensen geweerd zijn. Er was niemand aanwezig die een verdere toelichting wilde geven.

Bij La Trappe wordt het bekende trappistenbier gebrouwen door trappistenmonniken die op het terrein wonen. Ongeveer 150.000 mensen bezoeken jaarlijks de brouwerij via een speciale excursie of gaan naar het eetcafé (proeflokaal) waar gegeten en gedronken kan worden.