Zwanen doodgeschoten en opengesneden in Geffen: 'Bij één zelfs nek en kop verdwenen'

Dode zwanen werden gevonden in een weiland in Geffen (foto: Facebook dierenambulance Maasland).

In een weiland bij Geffen zijn vier zwanen doodgeschoten en opengesneden. Dat meldde een woordvoerder van de dierenambulance Maasland zaterdagavond. De woordvoerder spreekt van een gruweldaad.

De dierenambulancemedewerkers werden gewaarschuwd door iemand die de dode zwanen had zien liggen.

'Ik zie hier wel vaker dode zwanen liggen'

"Er zijn delen verwijderd uit de zwanen en bij één zwaan was zelfs de nek en kop verdwenen", laat de woordvoerder van de Dierenambulance weten. Volgens degene die de dode zwanen meldde, heeft hij hier al vaker dode zwanen zien liggen. De gruweldaad is gemeld bij de politie.

"Zwanen zijn een beschermde diersoort, dus het doodschieten van deze vogels is een misdrijf", legt de woordvoerder van de dierenambulance uit. Hij vermoedt dat dit door stropers is gedaan en dat de dieren zijn afgemaakt vanwege hun borstvlees. "Aan de rest hebben ze niks."

'Misselijke dierenbeulen'

Onder het bericht dat de dierenambulancemedewerker op Facebook plaatste, stromen de reacties binnen. "Wat een misselijke dierenbeulen", reageert Marion. "Als je onschuldige dieren dit al kunt aandoen, waar ben je dan nog meer toe in staat?", vraagt Janny zich af. Resa noemt de daders 'gewetenloos' en Wilma spreekt van 'barbaren'.

Esther sluit aangedaan af met de tekst: "RIP, sweethearts. "

Ganzen in Megen

Begin februari werden in Megen, in de buurt bij Geffen, ook al tientallen opengesneden ganzen gevonden. Toen gingen de medewerkers van de dierenambulance ervan uit dat de dieren waarschijnlijk gedood waren voor de delen van het dier die eetbaar zijn. "Waanzinnig en walgelijk."

