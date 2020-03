RIVM geeft persconferentie over coronavirus: kijk hier LIVE

De persconferentie is hieronder te volgen.

7 coronabesmettingen in Nederland

Het aantal positieve tests van het coronavirus in Nederland staat tot dusver op zeven. De eerste besmettingen waren bij een 56-jarige man uit Loon op Zand en een vrouw uit Amsterdam. Zaterdag werd duidelijk dat van beide patiënten ook twee gezinsleden besmet zijn met het virus en dat bij een vrouw uit Delft ook het coronavirus is vastgesteld.

Het virus houdt de wereld in zijn greep en dat is Nederland niet anders. Monddoekjes én desinfecterende handgel zijn ongekend gewild. Ook had de GGD daags na het bekend worden van de eerste besmetting in Nederland, de handen vol aan het beantwoorden van honderden verontruste telefoontjes.

