Met coronavirus besmette vrouw lag al dagenlang in ziekenhuis voordat virus werd ontdekt

De 49-jarige vrouw uit Nieuwendijk (gemeente Altena), die besmet is met het coronavirus, heeft dagenlang op de intensive care van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen voordat het virus werd ontdekt. De vrouw werd op 21 februari opgenomen in het ziekenhuis.

Op 28 februari werd de vrouw overgebracht naar Rotterdam. Daar werd ontdekt dat ze besmet is met het virus. De vrouw meldde zich in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsklachten. Ze had al enkele dagen klachten voordat ze werd opgenomen.

Ziekenhuis op slot

Dat heeft het ziekenhuis gezegd tijdens een persconferentie. Het ziekenhuis heeft zondagmiddag besloten het ziekenhuis te sluiten. "Wij willen geen enkel risico nemen", zo zegt de directeur van het ziekenhuis. Er worden geen nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn er geen bezoekers meer welkom.

De vrouw lag niet in isolatie tijdens haar verblijf in Gorinchem. Ze lag wel op een aparte kamer op de verpleegafdeling. De vrouw heeft ook contact gehad met haar directe familie. De familieleden zijn in beeld bij het ziekenhuis. Het direct betrokken personeel is benaderd om te onderzoeken of ze mogelijk besmet zijn.

Contacten in beeld gebracht

Naast de locatie in Gorinchem zijn er ook het ziekenhuis in Leerdam maatregelen genomen. De vrouw is zelf niet op de locatie in Leerdam geweest, maar omdat bezoekers en zorgpersoneel wel in beide vestigingen komen, is de polikliniek voor de zekerheid ook deels dicht.

Het Beatrixziekenhuis wordt veel bezocht door mensen uit de regio Altena. Mensen uit die regio kunnen voorlopig terecht bij andere ziekenhuizen in de regio.