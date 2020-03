Man dood gevonden in huis in Boxmeer, politie gaat uit van misdrijf

"Dit was geen natuurlijke dood", zo meldt een woordvoerder van de politie. "We hebben feiten en omstandigheden aangetroffen in de woning, waardoor we dat denken."

Bewoner van huis

Over de identiteit van de man is nog niets bekend, de politie wil wel nog kwijt dat het om de bewoner van het huis gaat. Toen de politie arriveerde, was er verder niemand in de woning aanwezig. Het gaat om een huis boven een opticien.

"Er is momenteel nog veel onduidelijk", stelt de politie. De technische recherche is met veel mensen paraat en ze voert onder meer een sporenonderzoek uit in de woning. Ook wordt buurtonderzoek gedaan en gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn.

De Steenstraat ligt midden in het centrum van Boxmeer, het gaat om een winkelstraat.

Niet eerste incident

Twee dagen geleden werd in Boxmeer ook al een man in een woning overvallen en neergestoken. Dat was echter op een ander adres. En op 22 februari was er op het Raadhuisplein in het dorp eveneens een steekpartij.