'Dood van Frank Schrijen is ingeslagen als een bom', tonpraters treuren om zijn gewelddadige dood

“Dit is echt ingeslagen als een bom. Ook in het tonpratersrijk.” Andy Marcelissen is enorm geschrokken van het nieuws dat zijn tonpraatcollega Frank Schrijen uit Boxmeer zondagavond dood is gevonden. Volgens de politie is hij door geweld om het leven gekomen.

“Frank kon een tent op zijn kop zetten waar anderen dat niet voor elkaar kregen”, zei Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer maandag in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! "Dit is een schok, verschrikkelijk. Inmiddels weet iedereen het: dit nieuws verspreidt zich als een soort van coronavirus.”

Tientallen condoleances

Marcelissen, die Schrijen onlangs in Boxmeer voor het laatst zag, is niet de enige die verbaasd reageert. Op de Facebookpagina van Frank Schrijven stromen de condoleances binnen. Van ‘Nee, niet jij’ tot ‘Heel veel sterkte.’ Berrie Timmer omschrijft zijn gevoelens op de volgende manier: “Hoe is het mogelijk dat mijn collega-tonprater en Facebookgabber zomaar van het leven beroofd werd. Een mens met een hart van goud, een mens die geen vlieg ooit kwaad deed."

Dolf Schrama uit Helmond zal Schrijen altijd dankbaar blijven voor de tonpraattips die hij van hem kreeg. Dat gebeurde bij Schrijen thuis. "Ik heb nog een uitgebreide rondleiding gehad in zijn woning. Waar een hele grote ronde tafel stond met duizenden A4'tjes met grappen en moppen erop."

Stichting Carnavalsviering Striepersgat in Valkenswaard laat weten ook zeer geschokt te zijn: “Zijn fantastische mimiek en zijn onnavolgbare humor zullen we niet vergeten.”

'Frank was altijd heel aanwezig'

“Maar”, weet Andy Marcelissen, “Frank wilde wel altijd het hoogste woord hebben. Met name in de kleedkamer als we met collega’s bij elkaar waren. Dan werd er altijd veel gelachen om de onzin die werd uitgekraamd en dan moest Frank er nog een eigen verhaal aan toevoegen. Hij moest er altijd overheen gaan, was heel aanwezig.”

In de ton was de Schrijen geheid een succesnummer, verzekert Marcelissen. “Frank was een geweldige moppentapper. Hij had diverse mooie typetjes en vooral zijn Gradje Boemel mocht er jarenlang zijn.”

“Frank was een man van: lach of ik schiet. Vooral in Limburg had hij succes: 99 van de 100 keer stond de tent op zijn kop. Maar soms was het ook wel andersom. Dan presteerde hij slecht en kon hij niet begrijpen waarom.”

Waarom moest hij dood?

Zelf vraagt Marcelissen zich af hoe en vooral waarom Schrijen om het leven is gebracht. “Ik vind het vreemd. Wat zou de reden kunnen zijn?”

De politie heeft hierover nog geen uitsluitsel kunnen geven. Burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer wil pas reageren als het politie-onderzoek is afgerond. In een eerste reactie zei hij maandagmorgen vroeg ‘zeer onthutst’ te zijn door het misdrijf.

LEES OOK: Tonprater Frank Schrijen om het leven gebracht, dood gevonden in zijn huis in Boxmeer