Vrouw (45) uit Helmond besmet met coronavirus, was vorige week met haar gezin in Noord-Italië

Een 45-jarige vrouw uit Helmond is besmet met het coronavirus. Ze was vorige week met haar gezin op vakantie in het Italiaanse Trentino. Ze keerde zaterdag terug. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM de besmetting zondagavond vast

Er is geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen. De Helmondse patiënte zit in thuisisolatie. Ook gezinsleden blijven de komende veertien dagen thuis.

Vrouw voelde zich niet goed

Onderweg naar huis voelde de Helmondse zich niet goed. Toen ze thuiskwam heeft de vrouw de huisarts gebeld. Vervolgens heeft de GGD monsters afgenomen die twee keer zijn getoetst en waaruit bleek dat de vrouw besmet is met het coronavirus.

Een woordvoerster van de GGD Brabant-Zuidoost laat weten dat de Helmondse nu 'in relatief goede gezondheid' verkeert. Burgemeester Elly Blanksma heeft maandagmorgen met de vrouw gebeld en gezegd dat ze met haar meeleeft.

Meerdere coronatests afgenomen

De GGD Brabant-Zuidoost brengt via een contactonderzoek in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad. Er zijn bij meerdere mensen coronatests afgenomen, vertelt een woordvoerder van de GGD Brabant-Zuidoost. Hoeveel precies zegt hij niet.

Ze zegt wel dat de organisatie 'veel meer vragen' van bezorgde mensen binnenkrijgt dan normaal. "Maar we kunnen het goed aan", verzekert de voorlichter. "We verwijzen vaak door naar de informatie op de site van het RIVM. Maar als informatie op de site niet afdoende is, hebben we vanaf nu ook een extra telefoonnummer dat mensen kunnen bellen."

Contactonderzoek

Contacten van de patiënt zullen door de GGD benaderd worden en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest.

Het RIVM laat weten dat ze nog maar één keer per dag naar buiten komen met nieuws over nieuwe coronapatiënten. Daarom kunnen ze nog niet ingaan op dit nieuwe geval.

