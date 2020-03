Vrouw uit Helmond besmet met coronavirus, was vorige week in Lombardije

Een vrouw uit Helmond is besmet met het coronavirus. Ze was vorige week met haar gezin in het Italiaanse Lombardije. Na laboratoriumonderzoek stelde het RIVM dit resultaat zondagavond vast

Er is geen link tussen deze patiënt en de eerder in Nederland gevonden gevallen. De patiënt zit in thuisisolatie. Ook gezinsleden blijven de komende veertien dagen thuis.

Contactonderzoek

De GGD Brabant-Zuidoost brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad (contactonderzoek). Contacten van de patiënt zullen door de GGD benaderd worden en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM laat weten dat ze nog maar één keer per dag naar buiten komen met nieuws over nieuwe coronapatiënten. Daarom kunnen ze nog niet ingaan op dit nieuwe geval.

