Man uit Oss besmet met coronavirus, ook in Noord-Italië geweest

Een man uit de gemeente Oss is positief getest op het coronavirus. Dit is een van de acht nieuwe gevallen die maandagmiddag door het RIVM zijn gemeld. In totaal zijn achttien Nederlanders nu besmet met het nieuwe coronavirus.

Deze man is in het gebied in Noord-Italië geweest waar twee weken geleden besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. De patiënt en zijn gezinsleden zijn thuis in isolatie.

De GGD brengt in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad en houdt twee weken toezicht op hun gezondheid. Krijgen zij klachten, dan test de GGD hen op het coronavirus.

'Direct laten testen'

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van de gemeente Oss heeft de man inmiddels gesproken. "Het is erg vervelend wat de Osse patiënt en zijn familie meemaken. Ik heb hen inmiddels gesproken. Zij hebben goed gehandeld, precies zoals RIVM en GGD aanraden."

De man heeft zich direct laten testen toen hij klachten kreeg na zijn Italië-reis. Hij heeft zichzelf en zijn gezin meteen thuis in quarantaine gezet. Er is daardoor geen contact met anderen geweest. "De informatie van RIVM en GGD heeft zeker geholpen, maar het is vooral een groot compliment aan dit gezin."

Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze speciale themapagina.