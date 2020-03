Wereldprimeur: City Boy hijst helemaal elektrisch 1,7 ton naar 30 meter hoogte

"De eerste pennenstreken voor de City Boy stonden 10 jaar geleden op papier", vertelt directeur Koos Spierings op een bouwplaats in Delft. Het prototype van de hybride hijskraan is hier in de stromende regen aan het werk bij de bouw van een school.

'Vrijwel stikstofvrij'

De kraan is speciaal ontwikkeld voor de stedelijke omgeving waarin milieueisen steeds hoger worden en werkruimtes beperkt zijn. De vrachtwagen en de kraan worden elektrisch aangedreven, hierdoor kan de kraan zonder gebruik van een dieselmotor naar de plaats van bestemming rijden.

"Ook in de buurt van natura 2000-gebieden is het steeds lastiger werken", vult Ron Nederhoff aan. Hij verhuurt kranen. "Toen we ruim twee jaar geleden deze kraan bestelden, wisten we nog niet dat het zo'n hot item zou worden. Want met deze kraan kun je vrijwel stikstofvrij werken", vertelt Ron.

Wereldprimeur

Koos Spierings uit Oss is naar eigen zeggen de eerste kranenbouwer in de ‘mobiele kraanwereld’ die het is gelukt een hijskraan van deze grootte elektrisch te maken. Bovendien is de City Boy slechts 2,5 meter breed. Daardoor kan hij beter manoeuvreren op smalle wegen en in drukke steden.

Door de krappe planning op de bouwplaatsen zijn mobiele kranen soms maar een paar uur op één plek. Op de werkplek wordt de kraan aan het netstroom aangesloten. Op deze manier kan hij volledig emissievrij werken en wordt het geluid tot een minimum beperkt.

Donderdag zijn de eerste vier City Boys geleverd aan verschillende grote kraanverhuurders. "Nu gaan ze echt de weg op en kom je ze overal tegen in het land", vertelt een glunderende Spierings.