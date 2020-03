Als eerste stad krijgt Tilburg een eigen tune

Erwin Steijlen maakt al zeventien muziek voor bedrijven als Shell, Microsoft, Samsung en het lichtevenement Glow in Eindhoven. Hij is Tilburger en verknocht aan zijn stad.

Heeft een stad ook een geluid? Dat vroeg Steijlen zich af. De gemeente vond de vraag ook interessant en gaf hem geld om dat eens te onderzoeken.

Verbindend

Waarom een tune voor Tilburg? Steijlen draait de vraag liever om. Waarom niet? "Waarom heeft een stad een logo? Waarom een kleur? Dus: waarom geen muziek? Want muziek is superbelangrijk voor de identiteit van mensen."

Muziek is in de evolutie de meest verbindende tool die we hebben, betoogt Steijlen. "En als stad kun je ook je bewoners verbinden met elkaar. Als ergens iets ergs gebeurt, gaan mensen bij elkaar staan en zingen."

Herauten

Steijlen loopt naar zijn computer en zet de tune van Tilburg op. Uptempo blazers vullen de ruimte. "Het herautengevoel. Brabant van vroeger. Dat heb ik gecombineerd met hiphop, om het eigentijds te maken. Want dat is Tilburg ook."

Steijlen presenteert zijn tune op zondag 15 maart. Vanaf dat moment mag iedereen in Tilburg ermee aan de slag. "We gaan naar koren toe. En amateurgezelschappen. We gaan vertellen hoe belangrijk muziek is en hopen dat zij ermee aan de slag gaan. Aan het eind worden de beste bewerkingen gekozen en die brengen we uit."