Herstel van kapotte gevel stadskantoor Tilburg begonnen, metselaar Wim mag klus straks klaren

Het regent als maandag aan het eind van de middag twee mannen in een bakje langs de gevel omhoog worden gehesen door een gele hijskraan. Hoewel de weersomstandigheden veilig zijn, schommelt het bakje zachtjes heen en weer en houden de mannen zich stevig vast. Ze dragen allebei een tuigje waarmee ze gezekerd zijn.

Eenmaal boven wrikken ze met hun handen de nog los zittende stenen los, waarna die met een noodgang naar beneden vallen. Het maakt een raar geluid als ze op de berg bakstenen vallen die al beneden liggen. Die bakstenen liggen er al sinds zaterdag en versperren ook de weg.

Het tafereel trekt wat bekijks. Mensen turen naar boven en maken foto's. Wie ook zijn blik naar boven richt is Wim Haverhals. Hij is metselaar en hij mag, als deze eerste klus geklaard is, naar boven op de gevel opnieuw op te metselen.

Het herstel van de gevel is begonnen.

'Niet naar beneden kijken'

Haverhals bekijkt hoe de situatie ervoor staat, maar ook wat voor stenen er precies gebruikt zijn. Want de nieuwe stenen zullen precies zo’n kleurcombinatie moeten hebben. Ook de juiste specie moet besteld worden. Hij ziet hoe de mannen naar boven getakeld worden en weet dat hij straks zelf ook aan de beurt is om op die hoogte te werken. “Vooral niet naar beneden kijken”, zegt hij lachend.

Volgens Haverhals was de wind de boosdoener. “Er is een plaat losgeraakt en daardoor kon de wind waarschijnlijk achter de stenen komen.” Aan Haverhals dus de schone taak om dat te herstellen en te voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

Steiger

Hij gaat pas over een paar dagen aan de slag, want eerst zal er een steiger gebouwd moeten worden. “Met een lift om het materiaal boven te krijgen.” Gelukkig voor Haverhals hoeft hij niet met zo’n bakje naar boven getakeld te worden. “De werklui kunnen via het dak bovenin de steiger komen,” legt hij uit.

De bakstenen die in een berg op de weg liggen worden waarschijnlijk dinsdag opgeruimd worden. Het verkeer kan er dan ook weer langs.

