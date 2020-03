Karnaval Festival komt bezoekers van afgelaste zondagseditie tegemoet

Het terrein van Karnaval Festival is niet toegankelijk, het festival is afgelast (foto: Collin Beijk).

Het tweedaagse evenement werd op carnavalszondag afgelast vanwege het slechte weer. Voor duizenden feestgangers ging het feestje dus niet door. De organisatie komt die gedupeerde mensen tegemoet.

Opties

Zo kunnen mensen die voor zondag een kaartje hadden, ervoor kiezen om hun ticket van dit jaar te behouden voor de zondageditie volgend jaar. “Dan vieren we het 5-jarig bestaan van het festival op grootse wijze”, zegt Remko Hermans namens de organisatie.

Een andere optie is dat bezoekers hun ticket inruilen voor een vrijdagticket van Intents Festival in Oisterwijk. Dit festival komt uit de koker van dezelfde organisatie en wordt van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni gehouden.

Bezoekers die geen gebruik willen maken van deze twee opties, kunnen hun geld terugvragen. De organisatie maakt op een later moment bekend hoe men dit kan doen. Dan volgen ook nadere details over bijvoorbeeld losse parkeertickets en tickets voor muntjes.

Complexe situatie

“Het duurt allemaal wat langer omdat dit een complexe situatie is. Maar met deze alternatieven willen we iedereen een passende oplossing bieden. We zijn teleurgesteld dat het zo gelopen is, maar we willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven.”

