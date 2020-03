Coronavirus of niet, Willem wordt op Eindhoven Airport geweigerd op zijn vlucht naar Porto

Willem Ouwerkerk heeft de pech dat hij te eerlijk is. Wachtend op zijn vliegtuig naar Porto vertelt hij maandagmiddag onbevangen tegen een medepassagier dat hij uit Altena komt. Even later wordt hij door de marechaussee op Eindhoven Airport buiten in de regen gezet. Een treurig gevalletje coronavrees.

Om middernacht viert Willem zijn zestigste verjaardag anders dan hij had verwacht. Alleen bij de McDonalds, pal tegenover Eindhoven Airport. Terwijl hij eigenlijk in Portugal met zijn familie het glas zou heffen.

Het begon allemaal nog zo onbezorgd. Willem was vanuit zijn Portugese woonplaats Casal de Merio overgekomen naar Altena. Een oud-collega van de gemeente ging na 42 dienstjaren met pensioen en Willem kwam afscheid nemen. "Ik heb nog met de burgemeester staan praten op de receptie."

Altena

De terugreis zou een formaliteit zijn. Inchecken, boardingpass en bagagecontrole. Het verliep allemaal vlekkeloos. Eenmaal in de luchthaven raakte hij in de wachtruimte in een tafelgesprek met een aantal medepassagiers. Het thema was – uiteraard - de uitbraak van het coronavirus. Ook het verse nieuws over de besmette vrouw uit Nieuwendijk, gemeente Altena, kwam ter sprake. “Goh, ik kom net uit Altena”, liet Willem zich ontvallen. Het startschot van alle ellende.

In de rij om aan boord van het vliegtuig te stappen, liet Willem zijn paspoort en ticket zien. Of hij misschien uit Altena kwam, vroeg een medewerker van het boardingpersoneel. Ja, zei Willem nietsvermoedend. Of hij misschien iets mankeerde? Willem wist niet wat ze bedoelde. Korte tijd later escorteerden vier leden van de Koninklijke Marechaussee hem naar de uitgang.

In de regen

“Ze hebben op het kantoor van de Marechaussee nog even met me gesproken en me toen buiten de poort in de regen gezet”, zegt Willem. Waar een ander wellicht ziedend zou worden, blijft hij opvallend beheerst. “Onbehoorlijk en niet netjes”, omschrijft hij de gang van zaken.

De kerngezonde Willem heeft geen reden gekregen waarom hij op de vlucht naar Porto is geweigerd. Laat staan een verklaring hoe ze hem uit de rij hebben gepikt. “Vermoedelijk heeft een van de andere passagiers schrik gekregen en aan de bel getrokken.”

Een woordvoerder van de Marechaussee bevestigt Ouwerkerks verhaal. In zoverre dat ze met hem in gesprek zijn gegaan en naar buiten hebben geleid. “We doen zoiets op verzoek van de luchthaven. We gaan niet over iemands gezondheid, maar hebben wel de GGD erbij betrokken.”

Vervelende situatie

Eindhoven Airport is niet gelukkig met het voorval. “Het is een hele vervelende situatie voor de meneer die is geweigerd, voor het betrokken personeel en de andere reizigers”, vertelt een woordvoerder van de luchthaven. “Er was kennelijk onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van de man. Niemand kon uitsluitsel geven. Niemand wilde een risico nemen. Een luchtvaartmaatschappij (RyanAir) heeft het recht om iemand te weigeren in geval van twijfel.”

Doktersverklaring

Hoe nu verder? Volgens Eindhoven Airport moet Ouwerkerk zorgen dat hij een doktersverklaring bij zich heeft waarop staat dat hij kerngezond is. Een zogeheten ‘fit-to-fly-verklaring’. “Dan kan hij morgen zo op het vliegtuig stappen”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is het de eerste keer dat iemand op de luchthaven wordt geweigerd op verdenking van een coronabesmetting.

“Dan kunnen ze toch iedereen om een gezondheidsbewijs vragen”, reageert Willem verwonderd. Hij heeft onderdak gevonden bij McDonalds. Het glas wijn dat hij voor ogen had, is veranderd in een flesje prik. “Ze schenken hier geen wijn”, zegt hij berustend.

Hij kan zich nog verbazen op de manier hoe hij zijn vlucht heeft gemist. “Ze hebben geen koorts gemeten en ik heb, zover ik weet, niemand van de GGD gesproken. Hoe moet ik nu aan een doktersverklaring komen? Mijn huisarts woont en werkt in Portugal.”

Bijzondere verjaardag

Het wordt hoe dan ook een bijzondere verjaardag, merkt hij op. “We wonen al vijftien jaar in Portugal. Mijn vrouw zou mij in Porto ophalen. Neefjes en nichtjes waren naar Casal de Merio gekomen om mijn verjaardag te vieren. Nu zitten zij daar en ik hier.”

