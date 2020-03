Schitterende meteoor toevallig gefilmd door camera van onweerfanaat: 'Maak je niet dagelijks mee'

Een voltreffer. Dat zijn de beelden die Peter van den Bosch maandagnacht heeft gemaakt van een meteoor, die met een hoge snelheid het luchtruim doorkliefde. Helemaal toevallig is het niet dat de man uit Veghel hiervan opnamen heeft. “Ik fotografeer graag bliksemflitsen. In dit geval had ik gewoon mijn bewakingscamera aanstaan.”

En op die bewakingscamera (een simpele, volgens Van den Bosch) kwam hij deze dinsdagmorgen de beelden tegen van een grote vuurbal. “Ik hoorde dat er in het oosten zoiets was waargenomen. Nou, mijn camera stond op het oosten gericht. Ik heb de beelden teruggekeken en daar zag ik meteen dat het een meteoor was. En dat maak je niet elke dag mee. Er zijn momenten dat de kans hierop groter is."

'Heel klein exemplaar'

Het lijkt een enorm gevaarte, maar volgens Van den Bosch is dat gezichtsbedrog. “Door de lange sluitertijd van mijn toestel, het was natuurlijk donker buiten, leek die meteoor groter dan-ie in werkelijkheid was. Het was volgens mij een heel klein exemplaar en hij is ergens in Duitsland terecht gekomen.”

Een meteoor is een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op ongeveer honderd kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een vallende ster.

Liefhebber van bliksem

Van den Bosch schijnt er verstand van te hebben. Hij houdt zich al een jaar of tien bezig met hemelverschijnselen en is vooral een liefhebber van donder en bliksem. “Daar maak ik dan opnamen van en die zet ik bijvoorbeeld op Twitter. Ik vind het wel interessant.” De beelden van de meteoor waren dus eigenlijk een mooie bijvangst. Volgens hem kan het overigens niets anders zijn geweest. “Niks ergs in ieder geval”, aldus Van den Bosch, die sowieso verwacht dat satellieten amper iets zal ontgaan als er al meer zou zijn tussen hemel en aarde dat nog niet is vastgelegd.

Een meteoor lijkt ook gevaarlijker dan-ie in werkelijkheid is. "Die gaat met zo'n hoge snelheid door de dampkring dat die in 99 van de honderd gevallen al helemaal is opgelost voordat een deel ergens terecht zal komen. En dan is de kans dat je de lotto wint honderd keer groter dan wanneer dat ene deeltje op je hoofd terechtkomt. Of dat het sowieso wordt teruggevonden."

Op veel plekken gezien

Het meest recente ‘teken van leven’ vanuit het heelal werd maandagnacht rond half één ook in onder meer Helmond waargenomen. Verder kwamen er meldingen over het fenomeen binnen ter hoogte van Texel, Sneek, Nijmegen en in België. Veel mensen laten via Twitter en Facebook weten dat ze de vuurbalachtige verschijning hebben waargenomen. Op sommige plekken werden slaapkamers, delen van wegen en tuinen even groenblauw verlicht.

