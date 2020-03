De balans na roerige oudjaarsnacht Breda-Noord: relschoppers veroorzaken voor 150.000 euro schade

BREDA -

Het was een dure jaarwisseling voor Breda. De stad moest in totaal 250.000 euro ophoesten om alle schade weer te herstellen. De ravage in de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord was het grootst: 150.00 euro. Zo'n twintig jongeren wachtten daar de politie op en bekogelden agenten met vuurwerk.