Spookrijder (77) veroorzaakt frontale botsing op snelweg A50

Een 77-jarige spookrijder uit Veghel is maandagavond op de snelweg A50 frontaal op een tegenligger gebotst. Dat gebeurde rond halfnegen bij afrit 16, de afslag van Oss richting Paalgraven. Beide bestuurders raakten gewond en werden in het ziekenhuis behandeld. De politie spreekt over 'relatief licht letsel'.

De spookrijder koos bij knooppunt Paalgraven de verkeerde rijrichting. De tegenligger, een 44-jarige Ossenaar, die op dat moment de afrit nam, kon niet meer uitwijken.

Het rijbewijs van de spookrijder is ingevorderd. “Omdat wij twijfelen over de rijgeschiktheid van deze bestuurder verzoeken wij het CBR een onderzoek wegens medische redenen in te stellen. Dit onderzoek zal uitwijzen of de bestuurder zijn rijbewijs terug krijgt”, meldt de politie.