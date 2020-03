'Ik ben er kapot van', eigenaar van door brand getroffen taxibedrijf verdenkt concurrentie

Simone Berkelmans is zeer ontdaan over de brand (foto: Raymond Merkx).

Simone Berkelmans, eigenaar van Taxi Vermeer in Tilburg, is diep bedroefd. Bij haar bedrijf gingen maandagnacht twee auto’s en een busje in vlammen op. “Het is niet te beschrijven wat je voelt. Het vuur had over kunnen slaan naar ons huis. Dit is heel bizar”, vertelt ze.

De 45-jarige Tilburgse weet niet wat haar is overkomen. “Dit is heel onwerkelijk. Heel de nacht ben ik al op. Ik ben er kapot van. Dit had ik niet aan zien komen. Het verbittert me.”

Man klimt over hek

De brandweer had rond twee uur een melding gekregen. Aangekomen op de plek waar het vuur was uitgebroken, de Zwartvenseweg, bleken er drie voertuigen in brand te staan. Ze zijn allemaal volledig uitgebrand en de schade is dan ook groot. De politie zoekt uit hoe het kon gebeuren, zo is ze een sporenonderzoek begonnen en heeft ze camerabeelden veilig gesteld. Op die beelden is te zien hoe iemand over een hek klimt. Daarna heeft hij mogelijk de branden gesticht. Hierbij werd de helft van het wagenpark van Vermeer in de as gelegd.

“Extra zuur is dat ik een wagen net uit de all-risk heb gehaald. Dat ene busje hadden we net voor carnaval gekocht. Daar hebben we nog geen euro mee verdiend.”

'Dit is misgunnen'

Voor Simone Berkelmans is het nu de vraag wie er achter de actie zit. Ze denkt zelf dat de dader uit de taxibranche afkomstig is. “We zijn de afgelopen tijd heel erg gegroeid. Dit is misgunnen.”

