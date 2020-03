Wekelijks 10 vluchten minder vanaf Eindhoven Airport naar Italië vanwege coronavirus

Ryanair schrapt de komende tijd flink wat vluchten naar Italië vanwege het coronavirus. In drie weken tijd, van 17 maart tot 8 april, vliegen er in Europa tot 25 procent minder toestellen van en naar Italië. Eindhoven Airport laat aan Omroep Brabant weten dat in bovengenoemde periode wekelijks tien vluchten zijn die uitvallen.

De betreffende vluchten die zijn geschrapt, gaan naar Bergamo, Pisa, Napels, Rome, aldus de woordvoerster van Eindhoven Airport. Ook op Bologna in Italië wordt vanaf Eindhoven gevlogen maar die vluchten worden verzorgd door Transavia.

Veel coronabesmettingen

In Italië zijn tot nu toe meer dan tweeduizend mensen besmet met het coronavirus, meer dan vijftig patiënten zijn overleden. Vooral in de provincie Lombardije in het noorden van Italië zijn veel besmettingen. Daarmee is het het op twee na zwaarst getroffen land, na China en Zuid-Korea.

Eindhoven Airport vliegt op acht bestemmingen naar Italië. Met Ryanair kun je vanaf Eindhoven naar Brindisi, Catania, Milaan, Napels, Pisa, Rome en Venetië vliegen. Mensen die een vlucht hadden geboekt, worden per e-mail op de hoogte gebracht.



Veel meer reizigers komen niet opdagen

Volgens Ryanair was er de afgelopen week een forse afname in het aantal boekingen naar Italië voor de periode maart/april. Daarnaast zijn er aanzienlijk meer reizigers die niet komen opdagen voor een vlucht naar het Zuid-Europese land.

Meer uitval vluchten verwacht

De Ierse prijsvechter verwacht dat Covid-19 de komende weken tot meer uitval van vluchten in Europa zal leiden. "Onze focus ligt momenteel op het minimaliseren van het risico voor onze mensen en onze passagiers", aldus topman Michael O'Leary.