Vier verstekelingen minderjarig, onderzoek naar reisroute en hulp nog in volle gang

De marechaussee en de politie haalden de groep uit de koeltrailer, nadat ze over het transport waren getipt. De chauffeur van de wagen, een Roemeen van bijna 52, zit vast wegens mensensmokkel. Er wordt nog onderzocht wat de bestemming was en waar de vreemdelingen in de, in werking zijnde, koeltrailer zijn gestapt.

Uitgebreid onderzocht

De Koninklijke Marechaussee kon de wagen snel tegenhouden, omdat het transport was gemeld toen het in de buurt van de grens met België was. De marechaussee heeft daar vlakbij een kazerne. De verstekelingen zijn daar ook naar toe gebracht om onderzocht te worden. De ambulancedienst wilde onder meer weten of de groep onderkoeld was en of ze infecties had opgelopen. Met de gezondheid viel het dus mee. Het ambulancepersoneel heeft uit voorzorg witte pakken, mondkapjes, handschoenen en brillen gedragen.

Voor de vier minderjarigen is asiel aangevraagd. Zij zijn overgebracht naar een locatie van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers in Ter Apel. De zeven anderen worden nog gehoord, bijvoorbeeld over de route en wie hen heeft geholpen.

