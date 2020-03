Zanger Jack van Raamsdonk is weer welkom bij FC Den Bosch na ophef over racistisch bericht

Zanger Jack van Raamsdonk is weer welkom bij zijn club FC Den Bosch. De voetbalclub zette eerdere de samenwerking met de zanger stop nadat er in zijn naam een racistisch bericht op Facebook was verschenen. Zelf heeft hij altijd gezegd dat hij niets met het omstreden bericht te maken heeft en dat zijn account was gehackt.

Het Facebook-bericht, dat als reactie in de Facebookgroep FC Den Bosch is van ons verscheen, was voor de club reden om de huiszanger, in ieder geval voorlopig, op non-actief te zetten.

"Afschuwelijk was het", zegt Van Raamsdonk. "Omdat mijn account was gehackt, kon ik dat bericht niet eens meer zelf verwijderen."

Mobiele telefoon uitgeplozen

Van Raamsdonk deed aangifte bij de politie. De voetbalclub deed zelf uitgebreid onderzoek en kreeg daarvoor ook de beschikking over de mobiele telefoon van de zanger, die hij vrijwillig afgaf. De telefoon werd uitgeplozen en daaruit blijkt dat het bericht inderdaad niet door de zanger zelf is geplaatst. Daarmee is hij weer welkom in stadion De Vliert.

Toch zal Van Raamsdonk de komende uitwedstrijd niet het lijflied 'Met heel mijn hart' zingen. De clubleiding vindt dat niet gepast vanwege de sanctie waardoor een deel van het thuispubliek niet welkom is. De tuchtcommissie van de KNVB legde de straf op nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in november vanaf de tribune racistisch was uitgescholden.

De zanger is heel opgelucht. "Zeker gezien de recente gebeurtenissen begrijp ik dat de club extra scherp is op uitlatingen van mensen in en rondom de club die niet door de beugel kunnen. Dat ze me niet zomaar op mijn blauwe ogen kunnen geloven, snap ik ook, al ben ik blij dat de kwestie nu is opgehelderd."

Boos en verdrietig

Toch heeft hij zich ook boos en verdrietig gevoeld. "Ik kom al 48 jaar bij de club en zing er als twintig jaar, altijd belangeloos. Dat je dan opeens in een kwaad daglicht komt te staan, dat doet pijn."

Vier jaar geleden werd het Facebookaccount van de zanger ook gehackt. "Ik heb mijn wachtwoord al een paar keer veranderd en kan nu alleen inloggen met een code. Hopelijk is mijn account nu veilig."