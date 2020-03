Brabant aan het hamsteren door coronavirus, supermarkten checken bevoorrading

Een rondje langs de supermarkten in Loon op Zand, Waalwijk en Kaatsheuvel laat zien dat sommige schappen nagenoeg leeg zijn. hygiëne producten vrijwel overal leeg zijn. Handgels, zakdoekjes, schoonmaakmiddelen en reinigingsdoekjes vlogen de winkel uit, nadat donderdagavond duidelijk werd dat het coronavirus was vastgesteld bij een man uit Loon op Zand. Inmiddels hebben vijf mensen in het dorp het virus, allemaal familie van of gerelateerd aan de eerste patiënt.

Lege schappen

‘Desinfecterende wasgels niet leverbaar’, staat op de schappen in de Plus in Waalwijk te lezen. Vooral de Detol is niet aan te slepen. Bij de Jumbo een paar straten verderop staan nog twee flesjes verloren in de verder lege schappen.

‘’De vraag is extreem hoog’’, meldt een woordvoerder van de PLUS. ‘’Wanneer de producten weer leverbaar zijn, is nog niet te zeggen. We hebben ze in ieder geval besteld. We doen samen met de leverancier ons uiterste best de desinfectiemiddelen weer beschikbaar te hebben.’’

Opvallend is dat in Loon op Zand dat probleem dinsdagochtend niet aan de orde is. Bij de COOP supermarkt zijn de desinfectiemiddelen gewoon weer aangevuld.

Pasta vliegt de winkel uit

Bij de Albert Heijn in Kaatsheuvel merken ze dat mensen aan het hamsteren zijn nu het virus in de omgeving rond gaat. ‘’De houdbare pasta vliegt de winkel uit’’, zegt een manager van de supermarkt.

Landelijk ziet de AH en PLUS een stijging in de vraag naar houdbare producten. ‘’We houden de situatie van minuut tot minuut in de gaten’’, meldt een woordvoerder van de AH. Rede voor paniek is er nog absoluut niet. ‘’Er is nog voldoende voedsel. Er zijn geen tekorten, geen redenen om extra in te slaan in Nederland.’’

Jumbo wil niet vertellen hoe de bevoorrading gaat en of er tekorten dreigen.

Bij de drogisterijen wordt ook de hele dag ‘nee’ verkocht. Zo ook bij de Etos. ‘’Door de recente ontwikkelingen zijn de weerstand gerelateerde producten eerder uitverkocht dan gepland’’. De drogisterij is bezig om de winkels extra te bevoorraden.

Andere maatregelen

Bij de zelfscans bij onder andere de PLUS en Jumbo staan ontsmettingsdoekjes. Klanten kunnen zelf de scanner reinigen. Ook zijn in de meeste supermarkten de proefbakjes en schaaltjes met bijvoorbeeld kaas en worst de komende weken weggehaald.