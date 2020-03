VVD'er Thierry vroemt nog één keertje met 130 over de snelweg: 'Dit is heerlijk!'

De plaatselijke Mercedesdealer heeft een AMG E 63 S in de aanbieding. Met ruim 600 pk en een (begrensde) maximumsnelheid van 300 kilometer per uur een opvallende verschijning op de weg. De prijs? Laten we het houden op ruim twee ton.

'Wow heerlijk'

Het grommende geluid van de acht cilinders overstemd buiten alles wat er gezegd wordt dus doen we het interview in de auto. Thierry neemt plaats achter het stuur. Schijnbaar onbewogen duwt hij het gaspedaal langzaam naar beneden. Eenmaal op de snelweg is er alleen nog een brede lach van oor tot oor. “Wow heerlijk, dit geluid. Dit zijn de betere wagens hoor.”

De laatste 130 rit maakt Thierry in stijl. (Foto: Erik Peeters)

Met pijn in het hart neemt regeringspartij VVD deze maand afscheid van één van haar kroonjuwelen. Amper acht jaar na de verhoging van de maximumsnelheid onder leiding van VVD-minister Melanie Schultz van Haegen, besloot het kabinet dat we overdag tussen zes en zeven uur weer honderd moeten gaan rijden. Het is één van de maatregelen om de stikstofcrisis het hoofd te bieden.

Tandje minder hard

Op de snelweg bij Breda kost het Thierry moeite om het snelheidswijzertje op de 130 te houden. We vragen hem hoe het voelt om uitgerekend als één van de provinciale boegbeelden van de autopartij VVD straks 100 te moeten rijden. “We zullen moeten inschikken, de situatie is nu anders door de stikstofcrisis. Ik denk dat mensen best wel snappen dat wanneer ze overdag een tandje minder hard mogen rijden, we ervoor zorgen dat bouwvakkers met gezinnen aan het werk kunnen blijven.”

Binnenkort mag het gaspedaal wat minder ver ingedrukt worden. (Foto: Erik Peeters)

Op de parkeerplaats bij Oosterhout nemen we nog even de tijd om de auto eens goed te bewonderen. We blijken niet de enigen. Ook de duimpjes van een aantal Franse jongeren die naast ons staan, gaan omhoog. “Je hebt wel bekijks met deze wagen”, merkt Thierry op.

Schrale troost

Wat moet je straks met deze snelheidsmonsters wanneer je nog maar 100 mag rijden? “Misschien is het een schrale troost dat je na zeven uur ’s avonds wel weer 130 kunt rijden. Dit is natuurlijk een auto voor het plezier. Met deze auto rijd je nu snel naar de 130 maar straks nog sneller naar de 100”, lacht onze chauffeur die de bolide even later soepeltjes inparkeert bij de dealer in Breda.

Misschien iets voor bij Thierry thuis op de oprit? “Ik zou het heel graag willen maar dat zit er financieel niet in.” Zelfs niet voor een Kamerlid? “Nee, zelfs Kamerleden kunnen deze auto niet betalen. Maar het is wel een mooie wagen.”