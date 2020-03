Man lag week in Catharina Ziekenhuis voor coronavirus werd ontdekt, vrouw en personeelsleden getest

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven ligt een patiënt die besmet is met het coronavirus. Hij en zijn vrouw worden in isolatie verpleegd. Ook bij de vrouw is een verdenking van corona. Zij wordt getest.

De patiënt werd op 23 februari opgenomen in het Catharina Ziekenhuis met luchtwegproblemen. Toen was er nog geen aanleiding om de man te testen op het coronavirus. Pas op maandag 2 maart gaf de patiënt aan dat zijn partner ook ziek was en dat familieleden die recent in Italië waren geweest gezondheidsklachten hadden. Op basis van die informatie heeft de behandelend arts de man direct in isolatie geplaatst.

Contact

Voordat de man in isolatie werd geplaatst, heeft hij op drie verschillende afdelingen gelegen. Het ziekenhuis heeft de medewerkers op de betrokken afdelingen en de enige patiënt die in contact is geweest met de man geïnformeerd. Medewerkers op de betrokken afdelingen die klachten hebben, worden getest op het coronavirus en in afwachting van de uitslag naar huis gestuurd.

De GGD doet onderzoek naar de familieleden van de patiënt en heeft een contactonderzoek gestart. Over de toestand van de man wil het Catharina Ziekenhuis vanwege privacyredenen niets zeggen.

In totaal zijn er in Brabant nu 15 mensen besmet met het coronavirus.

Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze speciale themapagina en blijf op de hoogte via ons liveblog.