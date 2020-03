Wie bracht tonproater Frank Schrijen om het leven? Politieonderzoek in volle gang

Voor de ingang van het appartement van de vermoorde tonprater Frank Schrijen (56) in hartje Boxmeer liggen een paar bosjes rozen en wat kaarsjes. Politiemensen en rechercheurs lopen dinsdagmiddag in en uit het gangetje naar zijn appartement boven de Pearl opticien. Een rechercheur is ter plaatse nog bezig met buurtonderzoek en belt aan bij buren.

Over wat zich heeft afgespeeld in het appartement waar Frank Schrijen zondagavond dood is gevonden, kan of wil de politie nog niets zeggen. Het enige wat bekend is, is dat hij door een misdrijf om het leven is gebracht. Over de mogelijke motieven doen volop geruchten de ronde in Boxmeer. Zo zou roofmoord een motief kunnen zijn omdat hij volgens bekenden vaak grote sommen cash geld op zak had. Maar dat is op dit moment allemaal speculatie. De politie wil er niets over zeggen.

Onveilig

Veel mensen die voorbij lopen bij het appartement kijken vol ongeloof naar boven. Een opmerking die vaker wordt gemaakt: "Boxmeer was altijd zo een rustige plaats, maar de laatste tijd is het echt onveilig geworden. Laatst was er ook al een gewonde bij een steekpartij in een shoarmazaak."

Bijna iedereen kent de vermoorde tonprater. Een uitbater van een Turks eethuis, iets verderop in de straat, is zichtbaar ontdaan door de moord: "Ik ken hem al vijftien jaar, hij kwam regelmatig iets eten bij ons. Hij was altijd aardig en deed geen vlieg kwaad. Ik hoop dat ze de dader snel pakken."

Verbazing en onbegrip is er over de moord in Boxmeer. De tonprater was niet alleen bekend maar ook een opvallende verschijning. Een man noemt hem een zonderling: "Hij liep vaak strak in het pak, met veel geld over straat." Over één ding zijn alle voorbijgangers het eens, een moord, dat is afschuwelijk.