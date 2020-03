Elsa heeft het coronavirus en zit thuis met haar man in isolatie: 'Een heel rare situatie'

Vast in je eigen huis, twee weken lang, omdat je besmet bent met het nieuwe coronavirus. Elsa* kan er over meepraten. Zij is de Eindhovense patiënt bij wie het virus is vastgesteld. Haar zus uit Helmond raakte onlangs ook besmet. Met diens man en kinderen was zij vorige week op wintersport in het Italiaanse Trentino. Afgelopen zaterdag kwamen ze terug. "Niemand is ziek geworden van ons, daar hebben we alles aan gedaan."

Het was een topvakantie, vertelt Elsa aan de telefoon. Bang om ziek te worden waren ze niet, ook al kwam er nieuws dat in een skigebied verderop het coronavirus was opgedoken. “Dat hebben we opgezocht, dat lag 191 kilometer verderop”, zegt Elsa. “Wij hadden geen reden om ons zorgen te maken, dus we hebben er een heerlijke vakantie van gemaakt. Met nog heel veel andere Nederlanders.”

Ze hadden er ook streng op gelet, zegt Elsa: hoesten in je elleboog en extra vaak je handen wassen. “Ik heb in de zorg gewerkt, dus ik weet wel een beetje hoe je met die hygiëneregels omgaat.”

Maar op de terugreis ging het toch mis. Haar zus werd ziek. Misschien heeft iemand in de lift haar besmet, of in de après-ski bar. Ze kreeg klachten die op het nieuwe coronavirus leken. Eenmaal thuis belden ze - nog voordat ze de koffers hadden uitgeladen - de huisartsenpost. Maar omdat de familie uit een ‘veilig’ gebied kwam, was er geen reden een test te doen, zegt Elsa.

Besmet

Na aandringen kwam de GGD dat toch doen. Ze bleek het virus te hebben. En een paar uur later was Elsa aan de beurt. Die nacht was ze niet lekker, vertelt ze. “En die ochtend daarna werd ik niet helemaal fit wakker.”

Ook hier gaf een test het uitsluitsel: Elsa was besmet en moest twee weken in thuisisolatie. Samen het haar partner. Want alhoewel die niet mee was naar Italië, sliep hij wel in dezelfde ruimte als Elsa in de nacht dat zij ziek werd.

Een ding wil Elsa duidelijk maken: zij heeft niemand kunnen besmetten. En haar zus, naast haar eigen familie, ook niet. Haar zus zit ook met haar gezin in thuisisolatie. “Ik ben bij niemand geweest, omdat ik de uitslag van mijn zus wilde afwachten. Hier in Nederland is niemand ziek geworden van ons, daar hebben we alles aan gedaan. ”

Het ziek zijn zelf viel mee, legt Elsa uit. Ze hoest nog wel en is wat schor, maar koorts heeft ze al twee dagen niet meer. “Het is 39 graden geweest, vanochtend zat ik al netjes op 37.”

Mondkapje

Het herstel verloopt dus goed. Maar naar buiten gaan, dat zit er de komende dagen niet in. Elsa verblijft daarom in de keuken, haar partner in de woonkamer. Komen ze in elkaars ‘ruimte’, dan dragen ze een mondkapje. “Hij is nog niet ziek, anders had dat niet uitgemaakt. Het zou vervelend zijn als hij over tien dagen verschijnselen krijgt, want dan gaan die veertien dagen opnieuw in en wij hebben een eigen bedrijf.”

En de praktische dagelijkse dingen? De boodschappen, bijvoorbeeld? “Ik heb zoveel lieve vriendinnen”, lacht Elsa. “Die bellen aan, zetten de tassen voor de deur en weer in de auto zitten. Dan bedank ik ze vanuit de voordeur, en dan krijg ik een tikkie. Hartstikke lief, ben ik echt heel blij mee.”

Het is een heel rare situatie, zegt Elsa. “En het is pas dag drie, moet je nagaan. We proberen daar heel nuchter en luchtig mee om te gaan. We maken grapjes en sturen filmpjes door naar familie en vrienden. Je kunt daar heel moeilijk over doen, maar het is niet anders. Het is allemaal onzin, die grapjes, maar je wordt heel creatief hoor, als je binnen zit en niemand mag ontvangen.”

'Gewoon griepje'

Het nieuwe coronavirus is de afgelopen dagen niet weg te slaan uit het nieuws. In onze provincie zijn inmiddels 14 mensen besmet. Maar bang, dat is Elsa niet. “Ik ben gewoon nog gewoon”, stelt ze. “Ik mankeer verder weinig en ben een gezond mens. Ik kan die ziekte prima handelen. Zwakke of oudere mensen, of mensen die al iets onder de leden hebben, die zullen er waarschijnlijk meer problemen mee hebben.”

Het is gewoon een griepje, voegt Elsa nuchter toe. “Alleen een nog onbekend griepje. Ik denk dat wij ook maar het topje van de ijsberg zijn. Over een jaar zal de helft van Nederland het wel gehad hebben, hoor.”

*Elsa is een gefingeerde naam. De echte naam van Elsa is bekend bij Omroep Brabant. Lees alles over het coronavirus in Brabant op onze speciale themapagina.