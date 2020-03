'Vos Logistics uit Oss buitte chauffeurs uit', miljoenenborgsom dreigt

Die instantie doet onderzoek naar vermeende uitbuiting van chauffeurs door het bedrijf. Het transportbedrijf uit Oss zou Poolse en Roemeense truckers structureel hebben onderbetaald. Dit leidde volgens de aanklager ook tot ontduiking van sociale heffingen en andere belastingen in België.

Justitie bij onze zuiderburen deed dit weekeinde in Zeebrugge en Pittem een inval op twee locaties van Vos Logistics. Daar legden inspecteurs 89 vrachtwagens aan de ketting en verhoorden zij 87 Poolse en Roemeense chauffeurs.

De zaak draait om vermeende sociale uitbuiting van deze chauffeurs. Vos Logistics is van oorsprong een bedrijf uit Oss, maar heeft meerdere vestigingen in onder meer Polen en Roemenië. Deze vestigingen zouden chauffeurs voornamelijk in West-Europa inzetten.

Betaling van Pools loon

Dat is niet illegaal. De strafbare crux zit hem volgens de Belgische aanklager in het feit dat de chauffeurs naar Poolse of Roemeense maatstaven worden betaald. Justitie stelt dat zij een 'Belgisch loon' moeten krijgen, omdat de truckers hier stelselmatig worden ingezet en de onderneming vanuit daar wordt gerund. "In Polen krijgen chauffeurs 800 euro. Hier in België het twee- tot drievoudige. Dat is nogal een verschil", aldus Meirsschaut. Hierdoor concurreert Vos Logistics volgens de aanklager op oneerlijke wijze met bedrijven die zich wel aan de regels houden.

Aan de hand van in beslag genomen financiële documenten hoopt het OM zicht te krijgen op de omvang van de vermeende strafbare feiten. Het zou onder meer gaan om te lage lonen, niet betaalde belastingen en slechte werkomstandigheden van chauffeurs.

25.000 euro per truck

Sinds de inval mag Vos Logistics geen gebruik maken van de vrachtwagens die in Zeebrugge en Pittem achter slot en grendel staan. Om deze weer de weg op te krijgen moet het bedrijf uit Oss een borgsom betalen.

De hoogte ervan is nog onbekend, maar Hoofdofficier van Justitie Meirsschaut zegt dat bedragen in soortgelijke gevallen 25.000 euro per truck zijn. In deze zaak zou de borgsom dus 2.250.000 euro kunnen worden. Dit bedrag wordt vooruitlopend op een eventuele veroordeling en bijbehorende boete alvast geïnd. "De komende tijd wordt duidelijk om hoeveel euro het precies gaat", stelt Meirsschaut.

Reactie Vos Logistics

De beschuldigingen aan het adres van het transportbedrijf raken bestuurder Frank Verhoeven, zegt hij in een reactie. "Dit staat ongelooflijk ver af van onze uitgangspunten. Kennelijk is de inspectie een andere mening toegedaan en besloten ze dit weekend een inval te doen. Ik had graag alles willen toelichten, maar zij kiezen blijkbaar voor een andere insteek", aldus Verhoeven. Hij wil niet ingaan op de hoogte van een borgsom. Verhoeven hoopt dat de 89 trucks zo snel mogelijk weer inzetbaar zijn.

Vos Logistics heeft in totaal 1400 vrachtwagens. De dienstverlening van het bedrijf wordt niet verstoord, verzekert Verhoeven. Terwijl het onderzoek loopt wil de bestuurder geen inhoudelijke reactie geven. Hij verwijst naar de verklaring die het bedrijf maandag verstuurde. Daarin staat onder meer dat het bedrijf 'een betrouwbare speler' is in de transportmarkt.

LEES OOK:

89 vrachtwagens van Vos Logistics in beslag genomen in België