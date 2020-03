Ook de uiterwaarden van de Bergsche Maas zijn toe aan een schoonmaakbeurt, wie helpt mee?

"Het gaat om het stuk tussen het Kapelsche Veer en de pont Waalwijk - Drongelen", vertelt Piet de Jongh voorzitter van de milieuvereniging IVN de Waerdman. "Ik denk dat we na het hoge water van de afgelopen periode vooral heel veel plastic gaan tegenkomen." Dat die voorspelling juist is, blijkt als hij een kijkje neemt bij het Kapelsche Veer. "Deze plastic zak komt uit Frankrijk", weet De Jongh terwijl hij hem uit het water vist.

Monsterklus

Dat de uiterwaarden van de Bergsche Maas worden schoongemaakt gebeurt jaarlijks, maar na de periode van hoogwater kan het zaterdag wel eens een monsterklus worden. "We zijn ooit begonnen met twaalf vrijwilligers die de oevers eens per jaar gingen schoonmaken, dat aantal vrijwilligers is voor komende zaterdag fors toegenomen", aldus Piet de Jongh. "Aanmelden voor de schoonmaakactie kan bij de gemeente Waalwijk. Tot nu toe hebben zich 45 opruimers gemeld. "

Koffie met lunch

De schoonmaakactie wordt gecoördineerd door de gemeente Waalwijk die voor de koffie zorgt en na afloop de vrijwilligers ook een lunch voorzet. Vooruitlopend op de grote voorjaarsschoonmaak neemt De Jongh alvast een kijkje bij het Kapelsche Veer. Op het eerste gezicht lijkt het mee te vallen, maar schijn bedriegt. Het afval ligt overal, alleen je moet het wel zien.

Vloedlijn

"Hier ligt de helft van een cd. Kijk, die is van de Cats. Hier ligt de andere helft", roept De Jongh na een paar seconden rondkijken. Het blijkt dat het vuil, vooral veel plastic, verstopt zit tussen het aangespoelde riet dat het hoge water als een vloedlijn heeft achtergelaten. Als De Jongh met zijn voeten het riet uit elkaar duwt, komt het plastic overal te voorschijn. Het gaat om dopjes, kleinere en grotere stukjes plastic, petflesjes en resten daarvan. "We hebben genoeg te doen", is zijn constatering.

In de berm bij de op- en afrit van de pont zijn het vooral blikjes die liggen te schitteren in de zon. "Die gooien ze waarschijnlijk zo uit de auto." In een braamstruik, een stukje verderop, hangt een lege petfles waarin volgens het etiket ooit caloriearme limonade heeft gezeten,

Bereidheid groeit

De bereidheid om mee te helpen bij dit soort schoonmaakacties is de afgelopen jaren toegenomen, constateert De Jongh. "Het gaat om mensen die begaan zijn met het milieu en hun eigen leefomgeving. Ik denk niet dat degenen die een keukenblok in het buitengebied dumpen, ook komen helpen. Die hebben nergens last van."

LEES OOK: Vrijwilligers ruimen (plastic) afval op in Biesbosch na overstroming: 'Ik schrik van wat ik zie'