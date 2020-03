Buurt in Heukelom wil 9 meter hoog 'tuinsieraad' weg

In hun tuin in Heukelom, het buitengebied van Oisterwijk, hebben Angèle en Marcel een 'tuinsieraad' gebouwd dat op het eerste gezicht een beetje doet denken aan Covent Garden in Londen. Het is negen meter hoog, met veel staal, daar werkt Marcel van Riel graag mee. Het is ook helemaal verwerkt in de natuur. Al jarenlang voert het echtpaar een strijd met gemeente en buurtbewoners over het Tuinsieraad.

Horeca

Marcel: "De buurt zegt dat drie meter dertig mag, Maar negen meter mag niet. En wat is daar nou de reden voor?" Angèle vult aan: "Ze zijn bang dat we er een horecagelegenheid van willen maken. Maar dat is helemaal niet aan de orde."

Marcel: "Ze zeggen ook: wat gaat er na jullie gebeuren?" Angèle: "Dat heeft de gemeente in de hand."

Levenswerk

Op donderdag vergadert de gemeenteraad van Oisterwijk over het Tuinsieraad van Angèle en Marcel van Riel. Dat het echt weg moet, moeten ze nog even niet aan denken: "Dan valt ons levenswerk in duigen."

Benieuwd hoe de Van Riels wonen? Je ziet het in de video: