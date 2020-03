Minder sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek, maar het is niet zeker dat dat door alle boetes komt

Het is sinds de jaarwisseling 's ochtends een stuk rustiger in het centrum van Zevenbergschen Hoek. Het dorp werd eind vorig jaar vrijwel dagelijks geplaagd door lange rijen auto's en vrachtwagens die de files op de naastgelegen snelweg willen vermijden. Het leverde honderden boetes voor automobilisten op. Sinds 1 januari zijn er slechts 25 bekeuringen uitgedeeld.

Volgens gemeentewoordvoerder Marjolein Maarsen kan de afname van het sluipverkeer verschillende oorzaken hebben. ''Er waren de afgelopen twee maanden aanzienlijk minder files op de A16 en A59. Dan is er ook geen reden om een sluiproute te nemen. Als de snelweg wel verstopt raakt, zoals tijdens storm Ciara, zien we wel dat mensen door het dorp willen rijden.''

Maarsen hoopt dat de forse boetes sluipverkeer hebben afgeschrikt. De gemeente nam strenge maatregelen om het verkeer in de ochtend in te dammen. Met grote borden langs de toegangswegen van Zevenbergschen Hoek wordt gewaarschuwd dat iedereen die niet in het dorp hoeft te zijn, ook niet het dorp in mag. In december werd het centrum van Zevenbergschen Hoek zelfs helemaal afgezet met hekken om de ongenode gasten te weren.

In november alleen al werden 280 bekeuringen (95 euro plus 9 euro administratiekosten) uitgedeeld. "Toen zagen we een absolute piek van het sluipverkeer", zegt de gemeentewoordvoerder. "Sinds 1 januari zijn 24 automobilisten en één vrachtwagenchauffeur op de bon geslingerd." Volgens de woordvoerder worden de problemen in de gaten gehouden, maar wordt er niet meer dagelijks gecontroleerd.

"Het lijkt nu rustiger te zijn, maar een nieuwe piek zou weer kunnen opduiken. Dat hebben we helaas niet zelf in de gaten." De gemeente Moerdijk dringt al langer aan bij Rijkswaterstaat om de files op de twee snelwegen terug te dringen.

"De drastische maatregelen die we eind vorig jaar hebben getroffen, zijn ook niet nieuw. In 2017 hebben we ook streng opgetreden tegen bestuurders die Zevenbergschen Hoek als sluiproute gebruiken. De oplossing ligt bij het verbeteren van de snelwegen."

