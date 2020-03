Golden retriever Bodhi heeft 14.000 volgers op Instagram: 'Een echte pupfluencer'

“Onze golden retriever Bodhi heeft ruim 14.000 volgers op Instagram. Ik ben per dag zo’n 3 uur kwijt aan zijn pagina. Maar soms ook meer. Ik zeg ook altijd tegen mensen om mij heen dat het net een parttime baan erbij is, haha!Wij verdienen er geen geld mee, maar we krijgen wel regelmatig gratis producten opgestuurd. Bodhi heeft zelf natuurlijk ook helemaal niks aan geld, maar hij vindt alle snoepjes en speeltjes wel helemaal geweldig. Bij elk pakketje staat hij kwispelend naast mij. De kortingscodes op zijn pagina zijn van bedrijven waar Bodhi 'model' voor is. Dat wil vaak zeggen dat ik spulletjes opgestuurd krijg, en in ruil daarvoor promoot ik hun bedrijf en bied is daarbij gelijk een leuke korting.Wij hebben Bodhi sinds mei 2018, toen was hij bijna 8 weken oud. Vanaf de eerste dag dat hij bij ons kwam heeft hij een eigen Instagram-pagina gekregen. Ik heb die pagina aangemaakt zodat vrienden en familie zelf konden kiezen of ze foto’s van Bodhi wilden zien. Niet iedereen zal erop zitten te wachten om al die hondenfoto’s elke dag voorbij te zien komen.Ik (Marjolein) maak alle foto’s van Bodhi zelf met mijn telefoon of camera. Bodhi is eraan gewend dat wij foto’s van hem maken, dus we hoeven niks speciaals te doen om ervoor te zorgen dat hij stil blijft zitten. Hij krijgt na elke foto een koekje, dat koekje houd ik vaak wel in mijn hand om een beetje te sturen waar hij naartoe moet kijken voor de foto.Bodhi is een ontzettende lieverd die regelmatig een aai of knuffel komt halen. Hij kan heel eigenwijs zijn, wat soms heel irritant is, maar ook grappig. Zijn grootste hobby’s zijn eten, slapen en wandelen. Maar als het buiten waait, dan vindt hij die wapperende staart en vacht maar gek.Vaak moeten mensen in eerste instantie hard lachen als ze horen dat Bodhi een eigen Instagram-pagina heeft. Maar als ze zijn pagina gezien hebben, dan vindt iedereen het leuk. Hij krijgt veel comments over hoe schattig, knap of ‘goofy’ hij is. In mijn ogen is Bodhi zeker een influencer, of zoals ze op Instagram zeggen… Pupfluencer!” – Marjolein (26), Bodhi en Kevin (29) uit Drunen.#goeivolk #onsbrabant