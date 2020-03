Zware mishandeling met ijzeren staaf tijdens parkeerruzie: man (60) opgepakt

OUDENBOSCH -

Een 60-jarige man uit Etten-Leur is dinsdagavond opgepakt vanwege de zware mishandeling van een 42-jarige man uit Standdaarbuiten. Dat gebeurde in november tijdens een uit de hand gelopen parkeerruzie in Oudenbosch. Hij zou onder meer met een ijzeren staaf hebben geslagen en met hoge snelheid zijn ingereden op het slachtoffer dat net op tijd weg kon springen.