Jan (71) brengt eenzame ouderen bij elkaar, maar de minister laat het afweten

Van de Velden organiseerde de koffietafel, zodat ouderen met elkaar in contact komen. En hij nodigde allerlei organisaties uit, die vertellen over hun activiteiten. Van yoga tot bridge, van een koor tot aikido.

Een van de ouderen die op de ochtend afkwam, is mevrouw Van Gog. Ze zit nog een beetje verloren aan de tafel, haar rollator naast zich. Ze komt er direct voor uit dat ze inderdaad eenzaam is: "Als je niemand om je heen hebt en je je niet kunt uiten. Dat er dagen voorbijgaan dat niemand je belt. Dat zal voor veel mensen hier wel herkenbaar zijn."

Regen

En dat is het inderdaad. Voor mevrouw Theeuwis Sprenkels bijvoorbeeld. "Je zit de hele dag binnen en kunt niet weg. En met die regen kom je helemaal niet buiten. Dat is moeilijk hoor."

Zo'n 25 eenzame ouderen kwamen samen in Rijen voor een Brabantse koffietafel. (foto: Omroep Brabant)

Van de Velden nodigde ouderen uit die hij kent via zijn netwerk als pakketbezorger. Maar hij benaderde ook huisartsen en ouderenorganisaties. Maar het viel niet mee: "Er was een man bij wie ik drie keer ben langs geweest. Op het laatst zei hij: ik kom. Maar hij is er dus niet. Dat is jammer. En wat het dan is? Schaamte? Ik ben eenzaam, maar wil het niet laten zien?"

'U kunt gaan'

Sommige eenzaamheid is niet te bestrijden, is de treurige conclusie: "Ik ben bij mensen geweest die zeiden: 'Het hoeft van mij niet. U kunt weer gaan.' Daar ga ik dan toch nog even mee in gesprek. Ik probeer het positief te benaderen, maar nee, zeggen ze dan: "Het hoeft van mij niet, het is klaar.'"

Tijdens de koffietafel tekende wethouder Ariane Zwarts van de gemeente Gilze en Rijen een samenwerkingsovereenkomst. De gemeente krijgt 65 uur ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid om eenzaamheid op te lossen.

Geen minister

Het was de bedoeling dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid er ook bij zou zijn, maar hij zegde af. Tot teleurstelling van Jan van de Velden. "De minister baalt ontzettend, heeft hij me gezegd. Maar ik spreek een andere keer met hem af.