Stedenband Oss-Aalst wordt niet opgezegd, want er is helemaal geen stedenband

De Federatie Joods Nederland vroeg burgemeester Wobine Buijs van Oss met klem om de stedenband met het Belgische Aalst op te zeggen. Aanleiding was de carnavalsoptocht in Aalst waarop Joden stereotiep werden afgebeeld: poppen met grote neuzen, pijpenkrullen en bonthoeden en dat was niet voor het eerst. De hoogste tijd dat de gemeente Oss daar afstand van nam, vond de Joodse federatie. Maar wat blijkt: Oss heeft helemaal geen stedenband met Aalst.

De ophef was groot op carnavalsdinsdag. In 2019 was er al volop kritiek op de antisemitische trekjes van de optocht in Aalst, dit jaar deden de carnavalsverenigingen er volgens de Joodse belangenverenigingen nog een schepje bovenop.

Wereldwijd toonden mensen hun afschuw, maar de burgemeester van Aalst zag geen probleem. Hij bleef erbij dat er geen racistische of antisemitische aspecten kleven aan de optocht in zijn stad en gaf aan dat alles en iedereen op de hak moet kunnen worden genomen tijdens de optocht.

De Joodse federatie dacht daar heel anders over en stuurde de burgemeester van Oss een brief. Afstand nemen van deze optocht en dus de stedenband verbreken zou het enige juiste signaal zijn. Burgemeester Wobine Buijs beloofde persoonlijk te reageren zodra ze de brief zou ontvangen.

'Verziekt beeld'

Woensdagochtend sprak Buijs met opperrabbijn Binyomin Jacobs en bestuurslid Ronny Naftaniel van het Centraal Joods Overleg. "We hebben een goed gesprek gehad en zorgen uitgewisseld over de manier waarop in de publieke ruimte antisemitische beelden zijn neergezet.''

De burgemeester vervolgt: ''Deze versterken een verziekt beeld van de Joodse gemeenschap. Zeker in een tijd, waarin allerlei vormen van discriminatie en polarisatie de kop opsteken, kan dat niet", laat Buijs-Glaudemans in een reactie weten.

'Geschokt'

Maar wellicht nog het meest opvallend is de ontdekking dat de stedenband helemaal niet bestaat. "We hebben uitgezocht of wij een stedenband hebben met Aalst, zoals op Wikipedia vermeld staat. Dit is niet het geval. Rondom de viering van het 600-jarig bestaan van Oss waren er wel uitwisselingen van verenigingen uit Oss en Aalst. Deze hebben verder geen vervolg gekregen. Er is nooit een stedenband geweest."

Dat de stedenband niet kan worden verbroken, neemt niet weg dat de burgemeester met klem afstand neemt van wat er in Aalst is gebeurd. "Ik veroordeel met kracht de portrettering van de Joodse gemeenschap in de carnavalsoptocht van Aalst. Ik vind het niet alleen onkies, ik ben geschokt", zegt ze in een verklaring.

"Oss heeft een diepe historische band met de Joodse Gemeenschap. Deze heeft mede aan het fundament gestaan van belangrijke Osse bedrijven. Joden waren voor de oorlog niet weg te denken uit het Osse straatbeeld. De 262 struikelstenen herinneren ons aan het ondenkbare wat hen is overkomen. Dit mag nooit weer! Dit maakt de beelden uit de nazistische tijd des te schrijnender. Het doet pijn dat Oss wordt gekoppeld aan deze carnavalsoptocht."

