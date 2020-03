Overleden man maakt laatste rit met Wensfiets: 'Beloofd is beloofd'

Het is de eerste keer dat de Wensfiets de as van een overledene meeneemt op de fiets. De Veldhovense initiatiefnemers Marjanne Smits en Monique Hageman houden normaal gesproken fietstochten voor terminaal zieke mensen om hen de dag van hun leven te bezorgen.

'Had het graag mee willen maken'

Deze keer was de tocht nog specialer dan anders, vertelt Marjanne. "De man was al vier jaar ziek. Ik had hem een paar maanden geleden beloofd: als het weer mooi weer is, dan kom ik je ophalen met de Wensfiets. Omdat hij ziek was, kon hij zelf niet meer buiten fietsen en dat wilde hij graag nog een keer meemaken. Dat is voor zoveel mensen belangrijk. Lekker fietsen in de natuur, met de wind op je gezicht."

Marjanne vervolgt: "Helaas heeft hij het niet meer mee mogen maken. De man overleed afgelopen november." Maar Marjanne en Monique hielden hun woord. "Beloofd is beloofd." Samen met zijn as en een nabestaande maakten ze een ronde door de natuur van Veldhoven.

Monique voorop, Marjanne fietst (archieffoto: Marjanne Smits)

"We hebben zijn asbus opgehaald bij het crematorium in Veldhoven. Daarna zijn we een ronde gaan fietsen en uiteindelijk hebben we hem met de Wensfiets thuisgebracht.

Tientallen wensen in vervulling gegaan

Een bijzondere dag, voor de nabestaande en voor de mensen van de Wensfiets. "Het was een heel emotionele dag. Maar dit is ook mooi, dankbaar en goed. Ook omdat we wisten dat hij heel erg ziek was."

De Wensfiets houdt sinds afgelopen zomer gratis bijzondere fietstochten voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Vorig jaar gingen er tientallen wensen in vervulling.