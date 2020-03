Vrachtwagenchauffeur die werd aangereden door trein was door verkeersregelaar naar overweg gestuurd

De chauffeur van de vrachtwagen die vorige week door een trein werd geraakt in Berkel-Enschot, was door een verkeersregelaar naar de spoorwegovergang gestuurd waar het ongeluk gebeurde. Er was een omleiding vanwege wegwerkzaamheden. De truck met aanhanger had eigenlijk niet over de overweg mogen rijden omdat de wagen te lang was. De vrachtwagen viel stil op de overweg en werd meegesleurd door de trein.

De vrachtwagen was 16,5 meter lang terwijl een maximale lengte van tien meter geldt voor de spoorwegovergang. De motor van de wagen viel op de overweg stil. Een trein met 250 passagiers botste vervolgens op het voertuig, maar er raakte niemand gewond. Het treinverkeer had uren last van de aanrijding. De chauffeur kon op tijd wegkomen.

“De chauffeur heeft het verkeersbord niet gezien waarop stond dat hij als lang voertuig niet verder mocht rijden”, vertelt de eigenaar van transportbedrijf Euro Road Services in Oud-Gastel. De route van de chauffeur ging volgens het transportbedrijf eigenlijk via een andere overweg, maar omdat daar de weg was versperd werd hij omgeleid.

Verkeersregelaar

“Een verkeersregelaar heeft hem de andere kant op gestuurd. Vervolgens heeft zijn navigatie een nieuwe route gekozen en hem naar de volgende overgang geleid”, aldus de leidinggevende van de chauffeur. De politie bevestigt dat er die dag wegwerkzaamheden waren.

Met de bestuurder van de vrachtwagen gaat het naar omstandigheden goed. De man is inmiddels weer aan het werk, maar hij krijgt van Euro Road Services de tijd om dat rustig aan te doen. “Het raakt hem heel erg. Zeker toen hij hoorde dat ProRail aangifte tegen hem wil doen. Daar was hij heel erg door geëmotioneerd.”

ProRail zei vorige week aangifte te doen tegen de chauffeur omdat het ‘heel anders had kunnen aflopen’. “Op deze manier moeten meer chauffeurs zich bewust worden van het belang van die borden”, verklaarde de spoorbeheerder vorige week.

Euro Road Services heeft nog niets gehoord van de aangifte, maar ziet hem met vertrouwen tegemoet. “Onze vergunningen zijn gecontroleerd en er is gekeken of de apk van de vrachtwagen in orde was. Daar was niets mee aan de hand.” De politie onderzoekt nog of de chauffeur zich aan de rusttijden had gehouden.

ProRail was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

