Vrachtwagen die door trein werd geramd, was te lang voor spoorwegovergang

Een vrachtwagen, met een lading boompjes, kwam woensdagochtend stil te staan op een spoorwegovergang bij Berkel-Enschot. Een naderende sprinter ramde het voertuig in de flank. Niemand raakte gewond in het ongeluk, maar de schade was groot.

De eigenaar van het transportbedrijf waar de chauffeur voor werkt, zegt dat de vrachtwagen een standaardlengte heeft van 16,5 meter. In de bocht voor de slagbomen van de overgang staat een waarschuwingsbordje waarin de maximumlengte van 10 meter wordt vermeld, bevestigt een woordvoerder van ProRail. "Die maatregel is er omdat langere vrachtwagens de scherpe bocht niet kunnen maken."

Weersomstandigheden

Een afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de komende tijd de precieze oorzaak van de botsing. Volgens de eigenaar van het transportbedrijf uit Oud-Gastel waren de slechte weersomstandigheden de boosdoener. ''Er lag sneeuw en doordat de chauffeur extra voorzichtig ging rijden, kwam hij op de overgang stil te staan."

Een woordvoerder van de politie zegt dat er voorlopig geen extra onderzoek wordt gedaan door de politie. ProRail wil verder niks kwijt over het ongeluk voordat de inspectiedienst officiële bevestigingen doet.

Het waarschuwingsbord voor de bocht (Foto: Google Streetview)

De woordvoerder van de railbeheerder zegt dat er voor veel spoorwegovergangen specifieke regels gelden. "Dat kan te maken hebben met de lengte van voertuigen, maar ook met hoogte vanwege de bovenleidingen. Sommige aanhangers van vrachtwagens zijn te laag om over het wegdek te kunnen passeren. De regels van alle overgangen staan in een handleiding die vrachtwagenchauffeurs doorgaans in hun cabine hebben."

