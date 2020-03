Jeffrey maakt met zijn Cherry Blossom het beste ijsje van het land

Intelligentia Taste Rooms is gevestigd op Strijp-S en staat bekend om zijn bijzondere ijssmaken. Zo lanceerde de ijssalon in de zomer van 2018 ijs met een worstenbroodjessmaak. Eigenaar Björn Cocu is dolblij met de titel. "Ik sprong een gat in de lucht, we hadden deze prijs voor de Cherry Blossom totaal niet verwacht."

Jeffrey werkt inmiddels twee jaar bij de ijszaak en bereidde de ijscoupe tijdens de IJs-vakwedstrijden in Gorinchem. Deelnemers moeten binnen zes minuten, vier identieke ijscoupes te maken. "Het was echt superspannend, maar ook ik had echt niet verwacht dat we deze prijs zouden winnen met de ijscoupe. Het is wel een mooie beloning, want we hebben er lang aan gewerkt."

Eigenaar Björn sleutelde samen Jeffrey sinds juni al aan de Cherry Blossom. "De landelijke smaak wordt door de jury bepaald en dat was kersenijs. Dus daar moet bij iedere deelnemer een bolletje van in zitten en we hebben ons verder laten inspireren door Japan."

Japan meets Brabant

De winnende Cherry Blossom is een combinatie van Brabantse producten en Japanse smaken. "De biologische zwarte kersen komen uit Mierlo en we ontpitten ze zelf voor het sorbetijs", vertelt Jeffrey.

IJsmaker Jeffrey moest in zes minuten vier Cherry Blossom's maken tijdens de IJs-vakwedstrijden.

Toch zijn het vooral de Japanse invloeden die de boventoon voeren. Zo wordt de Cherry Blossom geserveerd in een afgedekt Japans kommetje. Verder behoren yuzu (Japanse citrusvrucht), jasmijnbloesem en shiso-cress (Japanse basilicum) tot de ingrediënten. Ook zit er bovenop de ijstoren een flinke toef suikerspin van sakurabloesem.

De beste ijscreatie van Nederland is alles behalve een hoorntje van drie bolletjes. "We zijn echt voor de beleving gegaan, er staat echt iets", vertelt eigenaar Björn trots.

IJsprovincie

Tijdens de IJs-vakwedstrijden gingen er nog meer prijzen naar Brabant:

Mark van Gaal van IJs & Spijs in Haps werd tweede bij De Gouden IJscreatie 2020.

De kinderjury koos een ijscoupe van Joost Coolegem van IJssalon Matteo in Oisterwijk als beste ijscreatie.

Omdat de Eindhovense ijssalon de titel De Gouden IJscreatie 2020 heeft gewonnen, zit de zaak ook bij de laatste zes genomineerden voor de titel van beste ijssalon van Nederland. "Die prijs wordt in juni uitgereikt door een vakjury en daarom komt er binnenkort een mystery guest langs, maar dat moet wel goed komen", zegt Björn.

De ijsmaker verwacht dat het druk gaat worden de komende dagen. "Vrijdag begint het ijsseizoen en met die titel zal het wel flink doorwerken worden."