Motorcross in tijden van modder en corona, Maarten Roos beantwoordt 4 vragen over de MXGP

Herlings in actie in Engeland (foto: Samo Vidic/Red Bull Content Pool)

VALKENSWAARD -

Er staan zaterdag en zondag 30.000 fans langs het Eurocircuit in Valkenswaard voor de MXGP motocross. Het allermooist zou natuurlijk zijn als de Brabanders elkaar verdringen op het podium. Maar kunnen de overvloedige regen of het coronavirus nog voor problemen zorgen? In de video beantwoordt organisator Maarten Roos 4 vragen over de MXGP van Valkenswaard.