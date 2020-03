96 paaltjes vertellen het verhaal van de Watersnoodramp van 1953

"Op een zonnige dag als vandaag heb je niet in de gaten wat zich hier 67 jaar geleden heeft voltrokken. Door deze zuiltjes heb je op 96 plekken een soort buitenmuseum waar het verhaal weer wordt verteld en dat is op iedere plek weer anders", aldus directeur Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum.

Natuurramp

De Watersnoodramp eiste ruim 1800 slachtoffers, onder wie 247 mensen in onze provincie. In de gemeente Moerdijk werd Heijningen met 76 slachtoffers het zwaarst getroffen. Maar ook in Halsteren en Nieuw-Vossemeer verdronken veel mensen in het wassende water.

De onthulling van het markeringszuiltje op de Oostdijk in Willemstad (Foto: Erik Peeters)

De ramp voltrok zich op 1 februari 1953, maar liet nog jaren lang sporen na in het getroffen gebied. Siemco: "Het duurde weken soms maanden totdat een dijkgat was gesloten. Voordat er daarna weer op het land kon worden geploegd, ging nog heel veel tijd overheen. En ook wat er later gebeurde met de Deltawerken. Dat verhaal moet verteld blijven worden."

Dijk dicht

Op 4 maart 1953 werd het gat in de Oostdijk in Willemstad gedicht. "Dat had nog wel wat voeten in de aarde", legt voorzitter Jan Dierks van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen uit. "Eerst probeerden ze een tjalk gevuld met steenslag te laten afzinken, maar die dreef tijdens vloed de polder in. Later is het op de traditionele manier alsnog gelukt."

De Watersnoodramp maakt volgens Jan Dierks zelfs na 67 jaar nog diepe indruk bij veel mensen in de regio. "Ik maak het regelmatig mee dat hele families niet willen spreken over die dag. Dat zit nog heel diep, ja inderdaad."