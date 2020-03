Medewerker van Catharina Ziekenhuis in Eindhoven besmet met coronavirus, 13 patiënten in isolatie

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een medewerker besmet met het coronavirus. De vrouw kreeg de uitslag woensdag te horen. Het ziekenhuis is deze week begonnen met het testen van werknemers nadat duidelijk werd dat er een patiënt was opgenomen die het virus had.

Eerder op de avond werd bekend dat er ook een medewerker van het Summa College in Eindhoven lijdt aan COVID19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Catharina Ziekenhuis

De eerste corona-patiënt in Eindhoven werd op 23 februari opgenomen in het Catharina Ziekenhuis met luchtwegproblemen. Toen was er nog geen aanleiding om de man te testen op het coronavirus. Afgelopen maandag gaf de patiënt aan dat zijn partner ook ziek was en dat familieleden die recent in Italië waren geweest gezondheidsklachten hadden.

Voordat de man in isolatie werd geplaatst, heeft hij op drie verschillende afdelingen gelegen. Medewerkers van die afdelingen die klachten hebben worden sindsdien getest op het coronavirus en zijn in afwachting van de uitslag naar huis gestuurd. De vrouw van de patiënt is inmiddels ook in isolatie opgenomen met verdenking op corona. Het is nog onduidelijk of de vrouw het virus daadwerkelijk heeft.

Opnamestop afdeling Catharina Ziekenhuis

De medewerkster van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bij wie donderdag het coronavirus is vastgesteld, werkte op de afdeling chirurgie (5-oost). Vanaf de bekendmaking worden alle patiënten van deze afdeling in isolatie verpleegd. Het gaat om dertien mensen. Zij worden uit voorzorg getest op het coronavirus. Voor de afdeling geldt een opnamestop.

Inmiddels hebben 94 medewerkers van het ziekenhuis zich laten testen.

