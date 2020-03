Man aangeslagen na woningbrand waarbij buurvrouw omkwam: 'Het was één grote vuurhaard'

“Ik werd wakker door het geluid van sirenes”, vertelt Hollemans die in zijn woonplaats een vishandel heeft. Hij woont tegenover het huis dat door nog onbekende oorzaak in brand was gevlogen. “Toen de eerste brandweerwagens en ambulances aan kwamen rijden, sloegen de vlammen overal uit. Boven, beneden, zelfs uit de kelder kwamen vlammen. Het was één grote vuurhaard.”

Twijfel over meer slachtoffers

“Overal kwam brandweer vandaan, vanuit Breda, vanuit industrieterrein Moerdijk. Het was zo heftig. De brandweer wist dat er een aantal mensen binnen moest zijn. Behalve de vrouw zou ook haar zoon er mogelijk slapen. Zijn auto stond naast het huis. Hij was met zijn dochter speciaal uit Zweden overgekomen vanwege de begrafenis van zijn vader. Ik heb niet meer afgewacht of hij ook zou worden gevonden. Na een half uur ben ik weer naar bed gegaan.”

Uiteindelijk bleken de zoon en de kleindochter van het slachtoffer elders te verblijven. De politie moest hen vertellen wat er was gebeurd.

Politie doet onderzoek

Ondertussen brandde het huis compleet uit, er was geen redden aan voor de brandweer. Hollemans: "Er is niks meer van over. Even leek het erop dat de brand geblust was, maar binnen een half uur laaide het vuur weer op. En tegen een uur of half zeven hebben ze de schoorsteen nog om moeten duwen." De brandweer kon enige tijd de woning niet binnen, omdat de brand te hevig was. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand, die tegen drie uur was uitgebroken.

De buurt was uitgelopen om naar de brand te kijken. Onder anderen Hollemans zoon wilde er ook getuige van zijn. Vader Wim: "Hoe kan zoiets gebeuren, vroeg zijn kind. Ja, die reageerde paniekerig. Wat wil je, iedereen schrikt toch. Ik heb ooit eens een loods zien uitbranden, maar zoiets als vannacht hoop ik nooit meer hoeven mee te maken. Echt heel heftig."

LEES OOK: Vrouw dood gevonden bij blussen van brand in haar huis in Moerdijk