MH17-rechtszaak maandag van start: bekijk hier nog een keer de docu ‘Over leven na de ramp’

In ‘Over leven na de ramp’ vertellen de nabestaanden van de omgekomen Jeroen en Nicole Wals uit Neerkant en hun kinderen Brett, Jinte, Amèl en Solenn over hun leven na de ramp met de MH17. Opa Peter, oma Geke en broer Martijn komen aan het woord. Een van hen vertelt: "Ik had liever zelf in dat vliegtuig gezeten." Bekijk de film hier.