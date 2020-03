Coronavrees? Niet in Nieuwendijk, vertellen de dominees

NIEUWENDIJK -

Een flink aantal dorpen en steden in Brabant heeft inmiddels direct te maken met het coronavirus. Zo ook het dorpje Nieuwendijk in de gemeente Altena. Een vrouw uit het dorp ligt met COVID-19 in het Erasmus MC in Rotterdam. Maar coronavrees, daar lijken de ongeveer 3500 inwoners in het gelovige Nieuwendijk geen last van te hebben. Een plaatselijke dominee: "Als kerk hebben we besloten dat we er niet te paniekerig over moeten doen."