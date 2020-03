Het huis dat geen huis leek te zijn, is nu tóch een huis en het is verkocht

Het kleine huisje aan de Langstraat 7 in Asten is eindelijk gekocht. John Joppen kwam eerder dit jaar tot zijn grote verbazing erachter dat er iets opmerkelijks in de akte uit 1966 stond. Zijn huis was officieel geen woning en mocht daarom niet verkocht worden. Het kleine foutje met grote gevolgen is nu rechtgezet.

Joppen had vorige maand een koper gevonden die zijn huisje in Asten wilde overnemen. De deal was bijna rond, totdat deze potentiële koper bij toeval een bizarre fout in de akte uit 1966 ontdekte. Daarin stond dat het geen zelfstandige woning was, maar een uitbouw van nummer 9 in de straat. Het huis mocht daardoor niet verkocht worden.

Het was een ramp voor Joppen, die dolgraag wilde gaan samenwonen en trouwen met zijn vriendin Christel uit Helmond. Door het afketsen van de koop moest zelfs de bruiloft worden uitgesteld. Wethouder Theo Martens zei zich in te gaan zetten om tot een oplossing te komen voor John en Christel. Het zou echter maanden duren voordat alle ingewikkelde procedures afgehandeld zouden zijn.

LEES OOK: Huis blijkt geen huis: bruiloft gaat niet door

Tot grote blijdschap van John en Christel is het een stuk sneller gegaan. Het huis op de Langstraat is nu officieel een zelfstandige woning in alle archieven en registers. ''Afgelopen donderdag hebben we het huis opnieuw te koop aangeboden. De telefoon stond roodgloeiend bij de makelaar. Maar dat is ook te verwachten bij zo'n mooi huis, op een prachtige locatie en voor een hele lage prijs.''

Uiteindelijk werd zondag al een koper gevonden die het voor 149.000 euro op de kop tikte. Joppen moet nog wel een architect inhuren voor het maken van een nieuwe tekening en de brandveiligheid opnieuw laten controleren. Dan kan hij eindelijk samen met zijn Christel, met wie hij nu op 25 mei in het huwelijksbootje stapt, verhuizen.