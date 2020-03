Pool die zwaar verkeersongeval veroorzaakte krijgt 4 maanden cel

BREDA -

De Poolse man die twee jaar geleden een ernstig verkeersongeluk veroorzaakte op de A4 moet 4 maanden de cel in. Ook mag hij twee jaar de weg niet op. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag bepaald, meldt BN DeStem. Dat is fors hoger dan de straf die was geëist door justitie. Bij het ongeluk vielen negen gewonden, van wie vijf ernstig.